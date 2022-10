Bayern mit Mazraoui und Gravenberch gegen Pilsen

Julian Nagelsmann bringt im Champions-League-Spiel von Bayern München gegen Viktoria Pilsen (18.45 Uhr/DAZN) vier frische Kräfte. Die beiden Neuzugänge von Ajax Amsterdam, Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch, stehen ebenso in der Startelf wie die Nationalspieler Leon Goretzka und Serge Gnabry.

Mazraoui kommt nach dem 4:0 in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen auf der rechten Abwehrseite für Benjamin Pavard, Gravenberch ersetzt den an Corona erkrankten Mittelfeldchef Joshua Kimmich. An dessen Seite spielt Goretzka für Marcel Sabitzer, Gnabry kommt für Thomas Müller (ebenfalls Corona).