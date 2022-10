BVB hofft auf Kobel-Einsatz

Wenn der BVB am Mittwoch in Sevilla zum Champions-League-Spiel antritt, ist auch Gregor Kobel nach überstandenem Muskelfaserriss wieder mit an Bord. Der Schweizer Nationaltorhüter trainiere wieder, über einen Kaderplatz oder sogar einen Startelf-Einsatz werde aber erst am Spieltag entschieden, sagte Trainer Edin Terzic am Dienstag. Beim Abschlusstraining im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan fehlte Kobel am Abend allerdings.