"Wagatha Christie": Vardy muss Rooney Millionenbetrag zahlen

Im Prozess zwischen Rebekah Vardy und Coleen Rooney muss die Gattin des ehemaligen englischen Fußball-Nationalspielers Jamie Vardy tief in die Tasche greifen. Der High Court in London verurteilte Rebekah Vardy am Dienstag dazu, sich mit 1,5 Millionen Pfund (1,7 Millionen Dollar) an Coleen Rooneys Anwaltskosten zu beteiligen.