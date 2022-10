Champions League: Gerardo Seoane unter Druck! Endspiel-Woche für Leverkusen-Trainer

Bayer Leverkusen befindet sich in der Bundesliga im freien Fall. Geschäftsführer Fernando Carro hat Trainer Gerardo Seoane mächtig unter Druck gesetzt. Kann sich der Schweizer freischwimmen?

Es waren offene Worte, die in der Fußball-Branche in dieser Deutlichkeit nur noch sehr selten gewählt werden.

Seoane weiß um schwierige Situation

Bayer belegt mit fünf Punkten Rang 17 und rennt den eigenen Ansprüchen schon früh in der Saison hinterher. Die Sätze von Carro haben den Schweizer daher nach der 0:4-Niederlage beim FC Bayern München auch nicht überrascht oder erzürnt.

Krisenstimmung in Leverkusen. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann greifen zu einem gewissen Zeitpunkt die Mechanismen des Geschäfts.

Führungsspieler funktionieren nicht bei Bayer

Seoane hat in der Champions League beim FC Porto ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) und in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04 daher die Möglichkeit, Pluspunkte zu sammeln und seinen Job zu retten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Kader-Zusammenstellung ist bei der Fehler-Analyse nämlich ein nicht zu unterschätzender, wichtiger Punkt, der dem Trainer nicht alleine angekreidet werden kann. Statt weiterer „Mentalitätsmonster“ wie Robert Andrich, kamen mit Adam Hlozek und Callum Hudson-Odoi erneut Top-Talente, die erst noch reifen und sich an die Bundesliga gewöhnen müssen, hinzu. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Carro nimmt Bayer-Profis in die Pflicht

„Fehler passieren natürlich im Fußball. Aber in der Häufigkeit und Konzentration ist es sehr, sehr ärgerlich und eigentlich gar nicht zu akzeptieren. Das Selbstvertrauen lässt aber auch nach, wenn du so eine Spirale gerätst“, stellte Carro fest und nahm die Bayer-Profis in die Pflicht: „Wir müssen uns durch Ehrgeiz, Wille und Kraft jetzt da rauskämpfen.“