Anzeige

OW: Was ihr noch nicht wusstet! eSports-Coach Amir erklärt die Meta OW: eSports-Coach erklärt die Meta

oach Amir erklärt alles, was ihr zur aktuellen Meta wissen müsst © @PlayOverwatch

Julian Spies

Amir Ahmed fungiert in der eSports-Szene von Overwatch schon länger als Coach. Im eSports1- Interview gewährt der 22-Jährige Einblicke in die neue Meta des Spiels.

Pünktlich zum letzten Abschnitt der regulären Overwatch Liga-Saison hat der Shooter aus dem Hause Activision Blizzard noch einmal einen großen Patch bekommen. Die Karten sind somit neu gemischt.

Um euch einen Blick auf die Taktikbords der Teams geben zu können, haben wir uns mit dem deutschen Coach Amir „Amir“ Ahmed über die neue Meta unterhalten.

Anzeige

Amir coacht seit der Contenders Saison 2021 Teams in Europa und Amerika. Mit Uprising Academy, dem Nachwuchsteam des Overwatch League Teams aus Boston, mischte er im letzten Jahr die zweithöchste Liga in Nordamerika ordentlich auf. Aktuell trainiert der 22-Jährige das Team Peps in der europäischen Contenders Liga.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

eSports1: Amir, die letzte Meta war so einseitig wie selten, wir haben faktisch fast zwei Monate lang nur die Junkerqueen gesehen. Warum war diese Meta so einseitig?

Amir: Richtig, zusammenfassend lässt das Ganze auf drei Hauptaspekte zurückführen: Zuerst, der AoE [Area of Effect], sprich der Wirkungsbereich der Fähigkeiten von Junkerqueen. Die Heilung und Geschwindigkeit, welche die Tankheldin an Mitspieler verteilen konnte, war unfassbar hoch. Es war also möglich, fast im Alleingang in einem Angriff alle Teammates mit extrem viel Utility [Nutzen durch Effekte/Fähigkeiten} zu versorgen. Dann, der Sustain [Überlebensfähigkeit] und die Mobilität der Junkerqueen selbst. In einer ohnehin schon schnellen Meta kam mit der Queen dann auch noch ein Held hinzu, der sehr schnell viel Distanz mit dem Team überbrücken und gleichzeitig viel Schaden einstecken konnte. Viel mehr als zum Beispiel mit einer traditionellen Reinhardt-Comp, bei der du durch den Ansturm zwar schnell bist, dein Team aber weit hinter dir lässt. Zuletzt war auch der Aspekt der Vielseitigkeit des Kits der neuen Heldin entscheidend. Die Kombination aus einer Shotgun und einem Messer, die auf Distanz Helden zu dir ziehen kann, erreichte zusammen mit einem mobilen DPS wie Genji zum Beispiel Highground- oder mehr Mapkontrolle . Das machte das Erscheinungsbild von Junkerqueen zu einem tödlichen Allrounder.

eSports1: Mit dem neuen Patch haben wir eine viel variablere Meta bekommen, wir haben auch in der Overwatch League in den ersten Spielen schon einiges gesehen. Auf welche Helden können wir uns nach den neuesten Anpassungen einstellen?

Amir: Es gibt zwei Helden, die mit dem neuen Update ins Rampenlicht gerückt sind. Das wären Ana und Sombra. Zur Sombra gibt es zwar Optionen, um auszuweichen, aber sie ist schon sehr stark. Eine oft gesehene Kombination war unter anderem ein Team um eine D.Va, also mit Ana, Zenyatta, Tracer und der Sombra. Sollte man statt der D.Va einen Winston spielen wollen, funktioniert es besser mit einer Brigitte als dem Zenyatta.

Die Rolle von Sombra

eSports1: In der vorherigen Version des Spiels war die Sombra ein Pick, den wir kaum gesehen haben. Warum rückt sie mit dem neuen Patch jetzt in den Vordergrund?

Anzeige

Amir: Einerseits ist das natürlich die Anpassung zur Dauer ihres Hacks. Diese wurde von 1,0 Sekunden auf 1,75 Sekunden erhöht, sprich fast auf das Doppelte. Viel mehr kommt das Ganze aber zustande, weil wir jetzt mehr Picks sehen, die in die Richtung einer Dive gehen. Dadurch wird Mapkontrolle immer wichtiger. Sombra kann als DPS mit wenig Aufwand und in geringer Zeit eine große Distanz ungesehen zurücklegen und schnell in die gegnerische Backline eindringen. Statt einem Schadenshelden einen Tank als „Begleitschutz“ mit auf den Weg in die Reihen des anderen Teams zu schicken, kannst du jetzt die Sombra und einen Tracer oder einen Genji entsenden und schnell ein Ziel ausschalten. Auch der Faktor des Scouting-Potenzials, sprich wie viel Informationen über Positionen oder Strategien des Gegners ich auslesen kann, ist entscheidend dafür, dass Sombra gerade wieder mehr in die Meta rückt.

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube-Kanal, für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

eSports1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, welche Kombinationen wir in die kommenden Matches bis zu den Play-Ins noch sehen werden. Amir, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in das, was aktuell auf dem Spielfeld passiert.