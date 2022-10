BBL: Neue Tabellenberechnung und "Coaches Challenge"

„Unsere Klubs haben sich auf unseren Vorschlag hin mit sehr breiter Mehrheit für diese Umstellung entschieden, um wie in den US-Ligen eine höhere Aussagekraft des Tabellenstandes unabhängig von der Anzahl der ausgetragenen Spiele zu erhalten“, sagte Jens Staudenmayer, Sportlicher Leiter der Liga. (NEWS: Alle Infos zur BBL)

Außerdem wird es angelehnt an die NBA (seit 2019) und die EuroLeague (seit 2021) eine sogenannte "Coaches Challenge" geben. Jeder Trainer darf nun einmal pro Spiel eine Entscheidung "challengen", also per Videobeweis überprüfen lassen. Bislang durften nur die Schiedsrichter Entscheidungen unter Zuhilfenahme des IRS (Instant Review System) überprüfen lassen.