Champions League: FC Bayern - Viktoria Pilsen heute live im TV, Stream, Ticker

Der FC Bayern will in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen - und sich möglichst gut auf den Showdown mit Borussia Dortmund

Das Duo hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und fällt aus. Beide sind symptomfrei - ob sie für das Spiel in Dortmund in Frage kommen, ist noch offen.

Aufstellung des FC Bayern

Trainer Julian Nagelsmann wechselt gegenüber dem 4:0-Heimsieg gegen Bayern Leverkusen am vergangenen Freitag viermal. Statt Kimmich, Müller, Benjamin Pavard sowie Marcel Sabitzer stehen Noussair Mazraoui, Leon Gorektzka, Ryan Gravenberch und Serge Gnabry in der Startelf.

Bayern bislang schadlos

Anders als in der Bundesliga hat sich die Mannschaft von Trainer Nagelsmann in der Königsklasse bisher keine Blöße gegeben. Die Münchner besiegten sowohl den FC Barcelona als auch Inter Mailand und stehen in der Gruppe C entsprechend blendend da.