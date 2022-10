Worlds: Drei EU-Teams sicher in der Main-Phase! Ziehen die MAD Lions nach?

Norman "Kaiser" Kaiser und die MAD Lions wollen in die Gruppenphase der Worlds 2022 © MAD Lions via Twitter

Denn mit dem heute Abend um 20:00 Uhr stattfindenden Duell zwischen den MAD Lions (EU) und den Evil Geniusen (NA) treffen Vertreter aus genau diesen beiden Region in einem entscheidenden Best-of-Five-Spiel um den Einzug in die Main-Stage des Turniers aufeinander.

Die Partie zwischen MAD und EG läutet damit den Abschluss der Play-In-Stage ein. Im Anschluss daran trifft Royal Never Give Up auf Detonation FocusMe. Während sich MAD und DFM in der Elimination Round jeweils gegen Saigon Buffalo und LOUD durchsetzen konnten, sind EG und RNG aufgrund ihres Gruppenseedings schon für die Qualification Round gesetzt gewesen. Die jeweiligen Gewinner der heute Abend/Nacht anstehenden Partien qualifizieren sich endgültig für die Teilnahme an der Hauptrunde des Turniers.

Worlds 2022: Mindestens drei EU-Teams auf der Main-Stage

Während DRX damit in Gruppe C mit GAM Esports, Top Esports und Rogue gelandet ist, steht für FNC noch nicht fest, auf welche Teams sie in der Main-Stage treffen werden. Da sich mit den MAD Lions bei einem Sieg über EG noch ein weiterer EU-Vertreter für die Hauptrunde qualifizieren könnte, es aber laut Reglement keine zwei Vertreter ein und derselben Region in einer Gruppe geben darf, kommt für Fnatic (und MAD im Falle einer Qualifikation) sowohl Gruppe A als auch D in Frage. Gruppe B ist aus europäischer Sicht schon mit G2 Esports besetzt.