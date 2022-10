Kritik an de Ligt reißt nicht ab - auch Ex-Juve-Star Barzagli nimmt sich Bayern-Star zur Brust

Nachdem der Star-Transfer des FC Bayern unlängst Fitness-Defizite bedingt durch die Zeit bei seinem Ex-Klub einräumte und den italienischen Rekordmeister damit vergrätzte, hat der nun in Person von Andrea Barzagli erneut gekontert.

FC Bayern: Barzagli mit Kritik an de Ligt

De Ligt hatte sich zuvor bei Sky Sport Italia über seinen Start in der Bundesliga und über die Unterschiede zur Serie A geäußert: „In Italien geht es mehr um Taktik und das angestrebte System - und weniger um Intensität, erst recht weniger um Sprints.“ (News: De Ligt stichelt gegen Juve)

Daher sei er auch das Training bei den Bayern in seiner Intensität „noch nicht gewohnt“ gewesen: „Jetzt aber bin ich in guter Verfassung.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Barzagli, de Ligts Vorgänger in Turins Innenverteidigung bis 2019, ehe der Niederländer als 19-Jähriger kam und danach für die Alte Dame in drei Serie-A-Spielzeiten 87 Partien absolvierte, konterte: „Ich hätte nichts gesagt, anstatt schlecht zu sprechen. In ein paar Jahren wird er es wohl anders machen.“