So wird der Skandal-Jockey nach dem Ellenbogen-Eklat bestraft

Wie sein Arbeitgeber Aga Khan Studs am Dienstag per Pressemitteilung verkündete, wurde der Jockey mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Soumillon checkt Konkurrenten vom Pferd: „Tut mir schrecklich leid“

Der Ire Ryan war in Saint-Cloud, nach der Kollision mit Soumillon von seinem Ross „Captain Wierzba“ gestürzt und hatte sich mehrfach überschlagen. Soumillon – unterwegs auf „Syros“ – zeigte sich danach im Interview mit Sky betreten über das, was er angerichtet hatte.

Jockey räumt nach Skandal noch ab

Soumillon wurde nicht nur disqualifiziert, sondern bekam eben auch eine 60-tägige Sperre aufgebrummt. Was das Urteil allerdings abmilderte: Die Suspendierung gilt erst ab dem 14. Oktober, womit Soumillon trotzdem am Jahreshöhepunkt Prix de l‘Arc de Triomphe am Sonntag in Paris teilnehmen.