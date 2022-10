Anzeige

Valorant Game Changer Series: Frauenteams dominieren Europa Valorant: Frauen dominieren Europa

Guild X holt den ersten Sieg bei den EMEA Game Changers. © @guildesports

Julian Spies

32 Mannschaften traten in den vergangenen Wochen in der Game Changers EMEA Series 3 an und kämpften um das Ticket zur VCT 2022 Game Changers Championship im November. Am Ende konnte sich Guild X in einem packenden Finale gegen G2 Gozen durchsetzen.

In Rekordzeit füllten sich die Anmeldelisten für das offene Qualifikationsturnier der Teams aus Europa. Auch nachdem die 128 Startplätze längst vergeben waren, trugen sich weitere Roster für die Warteliste ein. Nach sechs im Ranglistenmodus gespielten Runden sicherten sich die besten 32 Teilnehmer einen Platz im Double-Elimination-Bracket.

G2 Gozen sichert sich Ticket für Berlin

Am Ende hat es für Maryam „Mary“ Maher und ihr Team zwar nicht für den dritten Sieg in der dritten EMEA Game Changers Serie gereicht, an den Champions in der deutschen Hauptstadt im November wird das Team aber dennoch teilnehmen dürfen.

Denn wie Nordamerika hat auch die europäische Region zwei Startplätze für das das Turnier der besten Acht erhalten.

Neben Guild X, die sich durch den Turniersieg am Wochenende qualifizierten, wird auch G2 Europa im großen Finale der Saison 2022 vertreten sein. Grund dafür ist das EMEA Circuit Point Ranking. Dank der Siege in den letzten beiden Turnieren und dem zweiten Platz in der Series 3 konnte das Team mehr Punkte als alle Konkurrenten sammeln.

Guild X holt ersehnten Turniersieg

Es war bis jetzt ein frustrierendes Jahr für das female Team von Guild Esports: Immer wieder konnte man sich bis in das Finale der Game Changers Events kämpfen - und immer wieder scheiterte man an G2 Gozen. Jetzt, im dritten Anlauf, hat dieser Fluch ein Ende. In einem mitreißenden Finale über fünf Karten konnte sich das Team gegen den Erzrivalen in Weiß-Grau durchsetzen.

Nachdem G2 auf Bind mit 13-6 vorlegen konnte, setzte sich Guild mit 13-3 klar auf Fracture durch. Trotz der Niederlage auf Pearl und dem damit zwischenzeitlichen Matchpoint für G2, behielt Guild die Nerven und sicherte sich mit den Siegen auf Ascent und Icebox den Triumph im großen Finale.

Vivian „Roxi“ Schilling gab ihre Freude nach dem Turnier zu Protokoll.

„Wir freuen uns alle total, dass der ganze Grind sich endlich ausgezahlt hat. Wir wussten, dass es wirklich nur eine Frage der Zeit war, da die Spiele in den vorherigen Finalen wirklich immer sehr knapp waren“, resümierte die Spielerin von Guild X und führte weiter aus, wie essenziell die neue Besetzung war.

