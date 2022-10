Asse geknackt: Negreanu scheitert an der Bubble

Bitteres Ende für Daniel Negreanu beim $50.000 No-Limit Holdem Event des Poker Masters. Ausgerechnet an der Bubble verliert er mit Assen. Jason Koon mit dem Sieg.

Im Moment als der Bube im Flop erscheint und seinem Gegner zu einem Drilling verhilft, dreht sich Daniel Negreanu angewidert zur Seite. „Ich wusste es, ich habe es gespürt“, so seine spontane Reaktion. Für den Kanadier bedeutete der Bube, dass die Hand seines Gegners (ein Paar Buben) sich verbesserten und seine Pocket Aces geschlagen waren, es kam keine Hilfe auf Turn und River.

Damit endete für Negreanu das höchstdotierte Turnier der diesjährigen Masters Serie an der Bubble, sprich ohne Preisgeld.

„Ich habe nicht viele Turniere gespielt, aber ich denke, die, die ich gespielt habe, sind ziemlich gut gelaufen“, sagte Koon nach seinem Sieg. „Ich habe viel weniger gespielt und mehr Zeit mit meiner Familie verbracht, aber wenn ich zum Spielen kam, war ich wirklich fokussiert und ich habe das Gefühl, dass ich eines meiner besten Pokerturniere in diesem Jahr gespielt habe.“

Masters Champion wurde Sean Winter, der Sieger von Event #9, ein $25.000 No-Limit Holdem Turnier. Dank seines zweiten Platzes in Event #7 konnte Winter so viele Punkte sammeln, dass ihm am Ende das Extra-Preisgeld von $50.000 und ein purpurfarbnes Jackett überreicht wurden.