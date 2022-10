Neue Details zu Haaland-Zukunft! So hoch soll die Ausstiegsklausel bei City sein

Papa Haalnd: „...maximal drei oder vier Jahre bleiben“

„Ich denke, Erling will seine Fähigkeiten in allen Ligen unter Beweis stellen“, sagte Alf-Inge Haaland. „Dann kann er dort (bei Manchester City; Anm. d. Red.) maximal drei oder vier Jahre bleiben“, erklärte der Ex-Profi in der Dokumentation Haaland: The Big Decision.