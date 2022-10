The MIXUP: Alle Ergebnisse aus dem französischen Fighting Game-Event

The MIXUP kehrt zurück nach Lyon. © The MIXUP

In Lyon flogen über das Wochenende hinweg die Fäuste. Am 1. und 2. Oktober fand, nach der Corona-Pause, endlich wieder das französische Fighting Game-Event ,The MIXUP, statt.

Nach Celtic Throwdown in Irland konnte Europa direkt das nächste Fighting Game Major feiern. Am 1. und 2. Oktober 2022 kämpften Spieler in Lyon, Frankreich, um die Krone in mehreren Titeln.