Formel 1: Budget-Streit! Echter Hass zwischen Red Bull und Mercedes - Kolumne

Beim Singapur-GP gibt es für die Teams Ohrfeigen und Erfolge - der Budget-Streit um Red Bull dominiert aber die Szene in der Formel 1. Die SPORT1-Kolumne von Peter Kohl.

Nichts für Weicheier! Es ist ein permanenter Ritt auf der Rasierklinge, an dem Esteban Ocon im Qualifying scheiterte, er wurde frühzeitig abgeworfen.

Ohrfeige für Renault

Für Alpine ist Singapur generell ein Horrortrip, im Rennen scheiden sowohl Ocon, als auch sein Teamkollege Fernando Alonso aus, weil an beiden Karren den Motoren die Luft ausgeht.

Keine Werbung für Renault! In der Konstrukteurs-Wertung fallen die Franzosen damit hinter McLaren auf Platz fünf zurück. Eine satte Ohrfeige im Kampf um die Bonus-Millionen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Apropos Bonus: Die Vertragsverlängerung für Yuki Tsunoda bei Alpha Tauri entpuppt sich zunehmend als solchen für den Japaner. Er hat sich verbessert, keine Frage, aber die Entwicklungsschritte sind gerade nicht wirklich üppig. Seinen letzten WM-Punkt hat er im Mai in Barcelona eingefahren. In Singapur scheitert er wegen schlagartigen Talentverlust in der Barriere.