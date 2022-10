Ex-Bayern-Talent Höjbjerg nun Star bei Tottenham - "Er war sehr ungeduldig"

Höjbjerg ist Dreh- und Angelpunkt bei Tottenham

Rode: „Höjbjerg war sehr ungeduldig“

Schon mit 20 Jahren wechselte Höjbjerg in die Premier League

Und dieser Schritt rentierte sich für ihn. „Verantwortung habe ich in meinem Leben auch schon immer übernommen. Ich liebe den Druck, ich mag es, eine bedeutende Rolle inne zu haben, mich auf dem Platz zu zeigen und das Spiel an mich zu reißen. Es ist mein Traum, ein großer Spieler zu werden“, sagte Höjbjerg.

„Höjbjerg passt zum englischen Fußball!“

Höjbjerg hat es also geschafft: Den Sprung vom einstigen Bayern-Juwel zum Star in England. Das will er auch in der Königsklasse in Frankfurt wieder unter Beweis stellen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)