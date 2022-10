Stadionkatastrophe in Indonesien Zahl der Toten steigt weiter

Tragödie in Indonesien: So nahm die Katastrophe ihren Lauf

Die Zahl der Toten als Folge der Stadionkatastrophe in Indonesien erhöht sich weiter.

Die Zahl der Toten als Folge der Stadionkatastrophe am Samstag in Indonesien hat sich auf 131 erhöht. Sechs weitere Menschen sind ihren Verletzungen erlegen, sagte der Leiter der Gesundheitsbehörde von Malang (Provinz Ostjava) am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.