BVB in Sevilla ohne Hummels, Reus, Reyna und Wolf

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Sevilla auf Kapitän Marco Reus, Abwehrchef Mats Hummels, Marius Wolf und Gio Reyna verzichten. Das Quartett trat am Dienstag den Flug nach Andalusien nicht an.