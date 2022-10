Tim Lobinger resigniert über Krebs-Kampf: "Heilung wird es nicht mehr geben"

Tim Lobinger über resignierenden Kampf gegen Krebs

Lobinger kämpft um sein Leben

Aufgeben will der frühere Welt- und Europameister in der Halle aber nicht, vielleicht entwickelt die Wissenschaft ja noch eine andere Therapiemöglichkeit?

„Los ging es mit Beschwerden an Gelenken. Plötzlich hatte ich überall sichtbare Dellen am Körper. An Beinen, Schulter, Kopf“, so der frühere Leistungssportler, bei dem die neuartige CAR-T-Zell-Therapie zuletzt nicht anschlug.