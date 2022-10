Noch ohne Schröder: L.A. Lakers gehen unter

Noch ohne Dennis Schröder haben die Los Angeles Lakers beim Start in die Vorbereitung auf die neue NBA-Saison eine herbe Niederlage kassiert.

Noch ohne Rückkehrer Dennis Schröder im Aufgebot haben die Los Angeles Lakers beim Start in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Basketball-Profiliga NBA eine herbe Niederlage kassiert. Den Sacramento Kings unterlag die Mannschaft des neuen Trainers Darvin Ham am Montag (Ortszeit) 75:105.