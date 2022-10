FC Bayern: Gravenberchs große Chance! Neuzugang will Kimmich-Ausfall nutzen

Allerdings durfte der 20-Jährige sein vorhandenes Potenzial in Pflichtspielen bislang kaum präsentieren. In allen drei Wettbewerben (Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal) wirkte er zusammengerechnet nur 227 Minuten mit. Einzig beim Pokalsieg gegen Viktoria Köln (5:0) stand Gravenberch in der Startformation – und trug sich prompt in die Torschützenliste ein.