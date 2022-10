Premier League: Leicester City gelingt Befreiungsschlag gegen Nottingham Forest

Leicester City gelingt in einem überraschend einseitigen Spiel ein 4:0-Sieg über Aufsteiger Nottingham Forest und feiert somit den ersten Saisonsieg am achten Spieltag . Die Foxes, die in der Saison 2015/16 noch überraschend englischer Meister wurden, geben die rote Laterne an den Gegner ab, der ebenfalls wie Leicester mit vier Punkten am Tabellenende der Premier League zu finden ist. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Leicester ging durch einen Doppelschlag von James Maddison (25.) und Harvey Barnes (27.) schnell mit 2:0 in Führung. In der 39. Minute machten die Foxes in Person von erneut James Maddison quasi den Deckel auf die Partie drauf und erhöhten traumhaft per direktem Freistoß zum 3:0. In der Folge plätscherte die Partie vor sich hin, Patson Daka besorgte mit seinem Hackentreffer zum 4:0 in der 73. Minute den Endstand. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)