Bundesliga: Fans wollen Manuel Neuer in schwarzem Trikot sehen

Seit mittlerweile über elf Jahren läuft Manuel Neuer für den FC Bayern auf. In diesem Zeitraum trug der 36-Jährige schon das ein oder andere Torwarttrikot in den unterschiedlichsten Farben. Ob grün, blau, orange oder schwarz - in all diesen Farben überzeugte der Weltmeister von 2014 und gewann mit den Bayern Titel um Titel.