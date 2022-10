Angeln: Betrugs-Skandal in den USA schockt die Sport-Welt - Fische mit Bleikugeln ausgestopft

Die beiden Profi-Angler und mehrmaligen Turnier-Sieger Jacob Runyan und Chase Cominsky platzierten in ihren gefangenen Fischen Metallkugeln und Fisch-Filets, um so das für die Wertung ausschlaggebende Gewicht zu erhöhen.

Menge tobt: „Tausende von Dollar, die du von uns allen gestohlen hast“

Letztlich schnitt Fischer einen Fisch nach dem anderen auf und holte am Ende zehn Bleikugeln á 340 Gramm sowie zahlreiche Fisch-Filets aus dem Inneren der fünf Fische heraus. Insgesamt kamen so wohl rund acht Pfund (3,6 Kilogramm) mehr zusammen, verriet Fischer dem regionalen Sender 19 News .

Angler-Duo fiel bereits durch Lügendetektor-Test

Was die beiden nun erwartet, ist unklar. Laut US-Medien gilt eine Strafanzeige als wahrscheinlich. „Ich bin angewidert“, zeigte sich Fischer in einem Facebook-Post entsetzt. „Es tut mir leid, dass ich euch so lange im Stich gelassen habe“, schrieb er weiter und spielte damit auf bereits starkes Misstrauen gegenüber den beiden Angler an, die im Vorfeld bereits verdacht erregten.