3. Liga: FC Ingolstadt 04 – FSV Zwickau, 0:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Mit einem Doppelwechsel wollte der FCI frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Rüdiger Rehm Nikola Stevanovic und Arian Llugiqi für Visar Musliu und Tobias Bech auf den Platz (69.). Mit Dominic Baumann und Mike Könnecke nahm Joseph Enochs in der 87. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Ronny König und Jan Löhmannsröben. Schließlich pfiff Fuchs (Bergisch Gladbach) das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.