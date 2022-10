Granit Xhaka wird bei Arsenal von einer Hassfigur zum Schlüsselspieler

Xhaka sorgt für einen Eklat

Xhaka erhält Todesdrohungen

Das Tischtuch zwischen Verein und Spieler schien zerschnitten. So entzog der damalige Trainer Unai Emery dem Schweizer das Kapitänsamt und berief ihn die folgenden drei Partien nicht in den Kader. Der 30-Jährige war in der Folge eine Art Hassfigur und bekam in den sozialen Netzwerken sogar Todesdrohungen und andere Anfeindungen gegen seine Familie. Doch er ließ sich nicht unterkriegen, verließ nicht den Verein, sondern arbeitete an seinem Ansehen - und sich zurück ins Team.