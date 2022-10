Krzikalla nach Outing: "Hat mich sprachlos gemacht"

DHfK Leipzig-Profi Lucas Krzikalla hat sich nach seinem Coming-out begeistert von den Reaktionen der Öffentlichkeit gezeigt. „Mit so einem phänomenalen, positiven Feedback hatte ich nicht gerechnet, und das hat mich an einigen Stellen wirklich sprachlos gemacht“, sagte der 28-Jährige im Interview mit Sky .

Krzikalla hatte am Samstag als erster aktiver männlicher Mannschaftssportler in Deutschlands vier Profiligen seine Homosexualität öffentlich gemacht und sieht sich nun "als Vorbild. Wir haben ja auch im Verein den Slogan 'Gemeinsam Vorbild sein'. Und das hat jetzt noch mal eine ganz andere Bedeutung gewonnen in einem ganz anderen Kontext."