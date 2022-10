Argentinien-Legende Gonzalo Higuaín kündigt sein Karriereende an

Anzeige

Gonzalo Higuaín verkündet sein Karriereende. Der Argentinier wird sich nach der noch laufenden MLS-Saison in den Ruhestand verabschieden.

Eine große Karriere wird zu Ende gehen.

Inter Miami-Star Gonzalo Higuaín wird nach der MLS-Saison 2022 in den Ruhestand gehen, wie er am Montag auf einer Pressekonferenz mit Tränen in den Augen bekannt gab. Der Argentinier wird nach siebzehneinhalb Jahren seine Profilaufbahn beenden.

Higuaín wechselte 2020 zum renommierten MLS-Klub Inter Miami und erzielte seither in 64 Spielen 26 Tore und steuerte 14 Assists bei. Er war 2021 Torschützenkönig des Teams und ist auf dem besten Weg, dies auch in diesem Jahr zu erreichen. In den letzten 14 Spielen brillierte der Stürmer mit zwölf Toren und zwei Vorlagen. Mit Miami will sich Higuain einen Platz in den Playoffs sichern.

In seiner Karriere hat Higuaín in mehr als 700 Einsätzen für unter anderem Real Madrid, Juventus Turin, den FC Chelsea und den SSC Neapel über 300 Tore und über 100 Vorlagen erzielt.

Zu seinen größten Erfolgen zählen drei La Liga-Titel mit Real, drei Serie-A-Titel mit Juventus und der Gewinn der UEFA Europa League mit dem FC Chelsea.

Auch in der Nationalmannschaft hat der 34-Jährige seine Spuren hinterlassen. In 75 Einsätzen gelangen ihm 31 Tore und damit die fünftmeisten aller Spieler in der Geschichte der Albiceleste. 2014 wurde er an der Seite von Lionel Messi Vize-Weltmeister.