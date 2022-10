Nationalmannschaft: Niclas Füllkrug muss mit zur WM! SPORT1-Kolumne von Tobias Holtkamp

Der deutsche Nationaltrainer Hansi Flick ist auf der Suche nach einem echten Stürmer für die WM in Katar. Niclas Füllkrug von Werder Bremen ist aktuell der erfolgreichster deutsche Stürmer und darf in Katar nicht fehlen - meint SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

Und natürlich, so klar sollte man da mittlerweile sein, muss dieser Niklas Füllkrug heißen. Alles andere wäre, das kann man im Oktober 2022 wohl so klar formulieren, eine Fehlentscheidung.

Füllkrug erlebte Tiefschläge

Füllkrug ist mit sieben Treffern nicht nur der erfolgreichste Bundesliga-Torschütze der laufenden Saison - er ist unter den in Frage kommenden Angreifern auch relativ konkurrenzlos. Die nächsten deutschen Stümer in der Torjägerliste folgen aktuell mit drei Treffen, unter anderem Marius Bülter, Lukas Nmecha oder Simon Zoller. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Füllkrug, 29 Jahre, hat schon vieles erlebt in seiner Karriere. Immer wieder auch heftige Tiefschläge. Zweimal setzte ihn schon ein Knorpelschaden monatelang außer Gefecht. In der Saison 2019/20 riss er sich das Kreuzband, fiel über acht Monate aus.

WM in Katar: Darum führt an Füllkrug kein Weg vorbei

Werder-Stürmer erreicht Topniveau

Wäre Füllkrugs Karriere ohne die vielen Probleme verlaufen, so realistisch sind sie nicht nur in Bremen, dann würde er heute nicht wieder bei Werder spielen. Borussia Mönchengladbach bot 2018 fast 20 Millionen Euro Ablöse, auch Premier League-Klubs hatten Interesse. Dann kam die nächste Verletzung.

Wie er Samstag im Spiel gegen Mönchengladbach Mitchell Weiser vor dessen Treffer zum 5:1 bediente, so dass dieser in halber Höhe perfekt vollenden konnte, da kam auch Beobachter und Sky-Experte Lothar Matthäus in Schwärmen. „Man sieht nicht nur die Wucht, die Kraft und die Torgefährlichkeit“, betonte Matthäus, „sondern auch sein Spielverständnis.“