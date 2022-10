Formel 1: Bleib Mick Schumacher in der Königsklasse? "Ich glaube aber, dass es eng wird", sagt Norbert Haug

"Er muss liefern!" Kann sich Schumacher in der F1 halten?

Mick Schumachers Zukunft in der Formel 1 ist noch immer ungewiss. Der ehemalige Mercedes-Motorsport-Chef Norbert Haug glaubt, dass ein Verbleib in der Königsklasse eng werden könnte.

Der ehemalige Motorsportchef von Mercedes, Nobert Haug, zweifelt am Verbleib von Mick Schumacher in der Formel 1. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Mick braucht Ergebnisse. Ich hoffe, dass man innerhalb des Teams die genaue Analyse macht. Er war für sein erstes Singapur-Rennen gut unterwegs. Er hat für mich ganz klar einen Platz in der Formel 1 verdient. Ich glaube aber, dass es eng wird“, sagte der 69-Jährige im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 .

Schumacher war in Singapur als 13. ins Ziel gefahren. Der 23-Jährige kollidierte unverschuldet mit George Russell im Mercedes, fiel deshalb aus den möglichen Punkten.

Schumacher? „Nur Haas oder Williams“

Ähnlich wie Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn kürzlich im SPORT1 -Interview konstatierte, findet auch Haug, dass die Zukunft von Mick Schumacher eine wesentliche Rolle für die Zukunft der Formel 1 in Deutschland spielt - und dass ein Aus nichts Gutes bedeuten würde: „Wir hatten alle mal glücklichere Zeiten. Insgesamt sind wir im Rückwärtsgang unterwegs.“

„Budgetgate“ um Red Bull: Haug wäre für „drakonische Strafe“

Klare Kante zeigte der früherer Journalist derweil beim Thema Obergrenze in der Formel 1. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

„Wenn man sich daran nicht hält, hält man sich eigentlich an gar nichts mehr“, erklärte er in Bezug auf die Untersuchungen der FIA bei Red Bull. Hintergrund: Der Rennstall von Max Verstappen steht im Verdacht, die finanzielle Obergrenze in der vergangenen Saison überschritten zu haben.