Tour oder Giro? Evenepoel will erst die Strecken sehen

Ob Straßenrad-Weltmeister Remco Evenepoel nächstes Jahr an der Tour de France oder am Giro d‘Italia teilnehmen will, lässt er noch offen. Er will die Streckenprofile beider Tourneen abwarten: „Wir werden uns die Route, die Profile und die Zeitfahren genau anschauen“, sagte der 22-jährige Belgier, der vor seinem WM-Triumph in Australien bereits die Vuelta in Spanien gewonnen hatte: „Erst, wenn wir all diese Informationen haben, können wir entscheiden, welches Rennen wir fahren werden.“