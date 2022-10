Müller, Kimmich, Coman: Nagelsmann macht bei Bayern-Trio vor BVB-Duell Hoffnung

Der FC Bayern kann beim Topspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund womöglich wieder auf drei Leistungsträger verzichten. Neben dem erkrankten Duo Kimmich und Müller könnte auch Coman eine Option sein.

„Ich bin ganz guter Dinge, dass sie beide dabei sind“, sagte der Trainer von Bayern München am Montag über das zwei Tage zuvor positiv getestete Duo. Und auch der zuletzt verletzte Flügelspieler Kingsley Coman könnte gegen den BVB wieder eine Option sein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Im Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen am Dienstag (18.45 Uhr) müssen alle drei noch passen. Kimmich und Müller seien symptomfrei und „scharren mit den Hufen“, um am Samstag (18.30 Uhr) beim BVB auflaufen zu können, sagte Nagelsmann: „Wenn am Freitag die Tests gut verlaufen, sind beide Kandidaten für Dortmund.“