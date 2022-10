Unwürdiges Schauspiel um Ronaldo: "Ten Hag ein arroganter, verblendeter Trottel“

Keane kritisierte in diesem Zuge vor allem United-Coach ten Hag und polterte: „Er hat ihn nur in ein oder zwei europäischen Spielen eingesetzt. Im Laufe der Saison wird es immer hässlicher werden. Wenn er Woche für Woche nur auf der Bank sitzt, wird es nur hässlicher werden. United zeigt ihm nur Respektlosigkeit.“

Tatsächlich wurde Ronaldo in der Premier League bislang fünfmal eingewechselt und spielte lediglich einmal von Beginn an. In beiden Europa-League-Spielen stand er in der Startelf.