So holt Max Verstappen in Suzuka den WM-Titel

Max Verstappen kam in Singapur nur auf Platz 7 ins Ziel © AFP/SID/LILLIAN SUWANRUMPHA

Die erste Chance in Singapur konnte Max Verstappen nicht nutzen, beim Großen Preis von Japan hat der Niederländer aber erstmals WM-Matchball.

Die erste Chance in Singapur konnte Max Verstappen nicht nutzen, beim Großen Preis von Japan in Suzuka am kommenden Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) hat der Niederländer aber erstmals WM-Matchball: Mit einem Sieg und der schnellsten Rennrunde wäre dem Red-Bull-Star der Titel bereits nach dem fünftletzten Saisonrennen nicht mehr zu nehmen.