FC Bayern: "Nicht leicht" - Mané spricht über Anpassung in München

Nagelsmann: Mané "muss umsetzen, was wir wollen"

Seit wenigen Monaten spielt Sadio Mané für den FC Bayern. Nun spricht der Ex-Liverpool-Star über die Eingewöhnung in München, seine neuen Teamkollegen und die Champions League.

Mit vier Toren in acht Ligaspielen hat er seine Qualitäten bisher jedoch nur teilweise angedeutet. Zuletzt konnte er beim Sieg gegen Bayer Leverkusen seine Durststrecke aber beenden . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Es läuft ganz gut“, sagte er im Interview mit der UEFA, schiebt aber hinterher, „es ist nicht leicht, weil sich alles so plötzlich geändert hat: Menschen, Training, alles.“

Diese Herausforderung nimmt der 30-Jährige aber an: „Ich muss mich anpassen. Das wusste ich und es kam nicht ohne Überraschung“, sagte er und lobt den Klub: „Die Leute hier heißen mich willkommen. Die Leute beim Verein sind toll, ich bin sehr glücklich.“

Mané lobt die „enorm talentierten“ Teamkollegen

„Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich Teil einer so jungen Truppe bin. Was mir besonders auffällt, ist, dass sie alle sehr hungrig sind. Sie wollen sich entwickeln und sind wachsam“, schildert er.