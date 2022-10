Darum wurde BVB-Star Jude Bellingham bei der Pleite gegen Köln verhöhnt

Am Ende trafen den Jungstar des BVB, der nach den Ausfällen von Marco Reus und Mats Hummels erstmals von Beginn an die Kapitänsbinde trug, auch noch persönlich Hohn und Spott. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bellingham erntet Spott wegen Brillenjubel wie Modeste

Und Bellingham? Es dürfte eine Solidaritätsbekundung gegenüber Modeste gewesen sein, als sich der 19-Jährige in der 34. Minute zu seiner Brillen-Jubelgeste in Richtung Südkurve hinreißen ließ.

In süffisanter Anspielung wiederum auf Kölns Joker Florian Dietz und Denis Huseinbasic, in der vergangenen Saison noch in der 4. Liga am Ball, hieß es in einem Kommentar: „Jude Bellingham macht Modestes Jubel und lässt sich von einer halben Regionalliga-Truppe abbügeln.“