Nürnberg entlässt Trainer Klauß

In Nürnberg vor die Tür gesetzt: Robert Klauß © POOL/POOL/SID/ANDREAS GEBERT

Am Nachmittag hatte der Club 0:3 beim Karlsruher SC verloren, es war die vierte Pleite in den jüngsten fünf Spielen. Der Altmeister hinkt als Tabellen-14. nur zwei Punkte vor den Abstiegsrängen weit hinter den eigenen Ansprüchen her.