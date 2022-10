2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg trennt sich von Trainer Klauß - Hecking mit Klartext

Der 37-Jährige wurde am späten Sonntagabend von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden, teilte der Zweitligist am Montag mit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Sportvorstand Dieter Hecking erklärte in einer Mitteilung des Vereins: „Wir bedauern diese Entscheidung, aber sie ist unumgänglich gewesen. Robert hat hier über mehr als zwei Saisons einen guten Job gemacht.“ (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Allerdings sei die Entwicklung in den zurückliegenden Wochen „ganz und gar nicht zufriedenstellend“ gewesen: „Die Art und Weise, wie die Mannschaft in Karlsruhe, aber auch schon in einigen Spielen zuvor aufgetreten ist, war nicht akzeptabel. Wir hätten uns alle darüber gefreut, wenn wir unseren Weg der Kontinuität verbunden mit erfolgreichen Spielen hätten weitergehen können.“