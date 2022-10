NFL-Star spielt drei Tage nach Herz-Eingriff - und ärgert sich über Enthüllung

Footballstar J.J. Watt ist nur drei Tage nach einem „Neustart“ seines Herzens wegen Vorhofflimmerns in der US-Profiliga NFL aufgelaufen. Er wollte es eigentlich unter Verschluss halten.

Der Defensive End der Arizona Cardinals begab sich am Mittwoch wegen Unwohlsein in Behandlung, dabei wurde ein Vorhofflimmern festgestellt, eine bestimmte Art von Herzrhythmusstörung.

Am Donnerstag wurde der richtige Rhythmus per Elektroschock wiederhergestellt, am Sonntag spielte er beim 26:16 gegen die Carolina Panthers wieder und kam auf drei Tackles.