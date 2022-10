NFL: Magischer Mahomes entzaubert Brady - Rodgers schreibt Geschichte

Mahomes sorgt für Highlight

„Wir wollten gewinnen. Auch, um unsere Saison in Schwung zu bringen“, sagte Mahomes: „Hierher in dieses Stadion zu kommen und ein Spiel zu gewinnen, war etwas Besonderes.“ Die Gäste stellten ihre enorme Offensiv-Power unter Beweis, auf die Bucs-Quarterback Brady keine passende Antwort hatte. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Beim Stand von 14:3 hatten die Chiefs den Ball dabei an der gegnerischen 2-Yard-Linie. Der 27-Jährige geriet unter Druck, ließ allerdings mehrere Verteidiger im Laufen aussteigen und warf den Ball gekonnt in höchster Not zu Mitspieler Clyde Edwards-Helaire in die Endzone für einen Touchdown. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)