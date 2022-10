Indonesien: Task Force soll Stadionkatastrophe untersuchen

Trauer in Indonesien nach der Stadionskatastrophe © AFP/SID/TIMUR MATAHARI

Nach der Stadionkatastrophe in Indonesien mit mindestens 125 Todesopfern hat die Regierung des südostasiatischen Landes die Polizei beauftragt, die Verantwortlichen für die Massenpanik zu ermitteln und zu bestrafen.

Dies sagte Indonesiens Sicherheitsminister Mohammad Mahfud Mahmodin am Montag in einer Rundfunkansprache. Darüber hinaus kündigte er die Bildung einer Task Force für die Ermittlungen an.