NFL: Mahomes besiegt Brady

"Wir wollten gewinnen. Auch, um unsere Saison in Schwung zu bringen", sagte Mahomes: "Hierher in dieses Stadion zu kommen und ein Spiel zu gewinnen, war etwas Besonderes." Vor knapp zwei Jahren waren die Chiefs im Raymond James Stadium im Super Bowl gegen Tampa mit 9:31 unter die Räder gekommen.

Ein weiterer Star-Quarterback hatte doppelten Grund zur Freude: Aaron Rodgers führte die Green Bay Packers zum 27:24 über die New England Patriots - und verbuchte dabei als erst fünfter Spieler in der Ligageschichte den 500. Touchdown-Pass der Karriere.

Bereits am Sonntagnachmittag hatten die Minnesota Vikings das erste "International Game" der laufenden NFL-Saison gewonnen. Anderthalb Monate vor dem mit Spannung erwarteten Premieren-Gastspiel der Eliteklasse in Deutschland setzten sich die Vikings am Sonntag in London gegen die New Orleans Saints 28:25 durch.