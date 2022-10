Anzeige

"Einfach unfair": Haaland schießt Premier League kaputt - Fußball-Welt um Terry und Owen verneigt sich Fußballwelt verneigt sich vor Haaland

Überraschende Enthüllung: Das waren Haalands Optionen neben City

Johannes Behm

Erling Haaland erobert die Premier League im Sturm. Im Manchester-Derby setzt der City-Star das nächste Ausrufezeichen. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit hagelte es Kritik - nun wird er mit Lob überschüttet.

Ein Dreierpack folgt auf den anderen, Rekord um Rekord purzelt und wirklich niemand findet aktuell einen Weg, um ihn zu stoppen!

Wohl selten war der Begriff „im Sturm erobert“ so zutreffend wie auf das, was Erling Haaland seit seiner Ankunft in der Premier League abliefert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Mit seiner Leistung im Manchester-Derby setzte er nur das nächste Ausrufezeichen, den nächsten Höhepunkt in den letzten Wochen, in welchen die Fußballwelt nicht aus dem Staunen über den 22-Jährigen herauskommt.

Beim 6:3-Erfolg über den Stadtrivalen United gelang dem Stürmer ein Dreierpack im heimischen Etihad Stadium, in dem er generell gerne dreifach trifft - und die gegnerischen Fans gerne früher auf die Heimreise schickt.

Haaland zieht mit Ronaldo, Lampard und Vardy gleich

Dies tat er mittlerweile nämlich schon im dritten Heimspiel in Folge. Damit stellte er einen Rekord auf, denn solch eine Serie war in der Premier League noch niemandem zuvor gelungen.

Damit zog er mit Cristiano Ronaldo gleich. Kleiner Unterschied: Was Ronaldo während 232 Premier-League-Einsätzen gelang, schaffte Haaland in lediglich acht.

Mit Jamie Vardy (277 PL-Einsätze) und Frank Lampard (611 PL-Einsätze) stehen zwei weitere Premier League-Legenden bei der gleichen Anzahl an Dreierpacks.

Haaland mit Rekord-Ausbeute im Manchester-Derby

Im Manchester-Derby, in dem sich Haaland und sein Dreierpack-Partner Phil Foden jeweils einen Spielball sicherten, stellte er einen weiteren Rekord auf. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Durch seine zwei Assists lieferte der Norweger unglaubliche fünf Scorer-Punkte während nur einer Partie. Rekord in der Geschichte des Manchester Derbys, die bis ins Jahr 1881 zurückgeht.

Außerdem ist der 22-Jährige der jüngste Premier-League-Profi, dem drei Tore und zwei Assists in einem Spiel gelangen.

So steht Haaland nun nach nur acht Premier-League-Spielen bereits bei unglaublichen 14 Treffern und drei Assists.

Zum Vergleich: Tottenhams Heung-min Son und Liverpools Mohammed Salah teilten sich den Titel des Torschützenkönigs im letzten Jahr mit jeweils 23 Treffern.

Haaland lässt Kane und Co. alt aussehen

Macht Haaland in den verbleibenden sieben Liga-Partien bis zur WM in dem Tempo weiter, steht er bei etwa 26 Toren - und hätte damit nach 15 Spielen mehr Treffer als die Torschützenkönige der Vorsaison nach 38 Partien.

Seine aktuellen „Konkurrenten“ auf den goldenen Schuh, Tottenhams Harry Kane und Fulhams Aleksandar Mitrovic, liegen mit sieben und sechs Treffern bereits meilenweit zurück.

Bleibt er gesund, dürfte Haaland sogar den Torjäger-Rekord pulverisieren. Dieser steht bei 34 Toren, als die Saison noch 42 Spiele hatte. Reds-Star Mohamed Salah hält mit 32 Treffern den Rekord für eine Saison mit 38 Partien.

Eine Fußball-Maschine - Erling Haaland

„Beängstigende Zahlen“, wie sein Trainer Pep Guardiola nach dem Derby-Sieg unterstrich, sich davon jedoch wenig überrascht zeigte: „Es ist nicht so, als hätte er in Norwegen, Österreich und Deutschland keine Tore geschossen.“

„Unfair“, „absoluter Freak“ Haaland erntet Lob

Englands Fußball-Ikonen kommen dennoch aus dem Staunen nicht heraus.

So sagte Chelsea-Legende John Terry, der es mit Superstars wie Thierry Henry zu tun hatte, bei Bein Sports über Haaland: „Er könnte der größte Spieler jemals in der Premier League werden. Ich habe noch nie einen so jungen Spieler gesehen, der dieses Verlangen hat, so viele Tore zu schießen wie er. Er ist einfach unerbittlich.“

United-Legende Rio Ferdinand prophezeit Haaland sogar einen baldigen Gewinn des Ballon d‘Or: „Wenn er seine Form behält und City die Champions League gewinnt, gibt es keine Frage. Es gibt dann keinen, der ihm nur in die Nähe kommen kann.“

„Es ist fast unfair, diesem Kerl zu erlauben, in der Premier League zu spielen. Absoluter Freak“, schrieb auch die englische Fußball-Ikone Michael Owen auf Twitter.

Die Reaktion von Haalands ehemaligem Mitspieler Mats Hummels fiel ähnlich aus: „Wow, einfach ein Monster“, schrieb Hummels: „Gut, dass er sich jetzt an andere Länder gewöhnt hat.“

Kritik bei Wechsel: Haaland der „Anti-Pep-Spieler“

Aktuell verneigt sich ganze Fußballwelt vor Haaland, dabei hörte sich das vor nicht allzu langer Zeit noch anders an.

Er sei der „Anti-Pep-Spieler“ schlechthin, polterte zum Beispiel Sky-Experte Didi Hamann nach dem Wechsel. Haaland blieb cool und antwortete mit einem Doppelpack in seinem Debüt gegen West Ham.