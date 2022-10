Formel 1: Mick Schumacher glänzt in Singapur - aber Kollision mit Russell "killt Rennen"

Mick Schumacher zeigt am Sonntag ein starkes Singapur-Debüt. Ein ungestümer George Russell bringt den Deutschen aber um die Chance auf Punkte.

Kurios: Gegenstand des Duells zwischen dem Mercedes- und dem Haas-Piloten ist in Singapur dabei nur der 13. und vorletzte Platz. Am Ende des Feldes sind Russell und Schumacher allerdings nur gelandet, weil sie zuvor kollidieren und sich anschließend beide in langsamer Fahrt zum Boxenstopp schleppen müssen.