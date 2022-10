Tennis: Djokovic feiert in Tel Aviv dritten Saisonsieg

Vor seinem insgesamt 89. Turniererfolg in Israel hatte der Weltranglistensiebte bereits die Titel in Rom und zuletzt im Juli in Wimbledon gewonnen.

Als nächster Wettbewerb steht für Djokovic das am Montag beginnende ATP-Turnier in Nur-Sultan auf dem Programm. In Kasachstans Hauptstadt steht der spanische Weltranglistenerste Carlos Alcaraz an der Spitze der Setzliste.