NFL: Horrorverletzung! Vikings bezahlen Sieg gegen Saints teuer - Beinbruch bei Lewis Cine Horrorverletzung in der NFL

Pure Vorfreude! Vollmer zum deutschen Football-Hype

SPORT1

Die Minnesota Vikings besiegen beim NFL-Auftritt in London die New Orleans Saints. Doch die Verletzung von Safety Lewis Cine wiegt schwer.

Horrorverletzung in der NFL! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Anderthalb Monate vor dem mit Spannung erwarteten Premieren-Gastspiel der Football-Eliteklasse in München haben die Minnesota Vikings das erste „International Game“ in der laufenden NFL-Saison zwar gewonnen.

Den 28:25-Sieg in London gegen die New Orleans Saints bezahlte die Franchise aber auf Kosten einer folgenschweren Verletzung teuer. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Lewis Cine war beim Versuch, einen langen Ball zu verteidigen, übel umgeknickt.

Der 22 Jahre alte Safety musste minutenlang medizinisch versorgt werden und wurde zu weiteren Untersuchgen schließlich auf einer Trage vom Platz und dann in ein Krankenhaus befördert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Zwischenzeitlich war Cine sogar mit Sauerstoff beatmet worden. Einige Mitspieler knieten auf dem Rasen.

Am Sonntagabend gab Vikings-Headcoach Kevin O‘Connell dann bekannt, dass sich Cine das linke Beins gebrochen hat und sich noch in London einer Operation unterzieht.

Schwere Verletzung überschattet Vikings-Sieg gegen Saints

„Das ist ein sehr harter Moment für unser Team“, sagte O‘Connell bei ESPN. „Cine ist ein Typ, der vom ersten Tag an mein persönlicher Favorit war. Er hat sich in seinem Rookie-Jahr enorm weiterentwickelt und in den Spezialteams wirklich eine dynamische Rolle für uns gespielt.“

Obendrein bitter: Cine, im Draft erster Pick für die Vikings, war bereits während des Trainingslagers und zu Saison-Beginn durch eine Knieverletzung ausgebremst worden.

Für die entscheidenden Punkte vor rund 60.000 Zuschauern im Stadion von Tottenham Hotspur sorgte Vikings-Kicker Greg Joseph 24 Sekunden vor Schluss mit seinem fünften Field Goal des Tages. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Mit der letzten Aktion setzte Saints-Kicker Will Lutz einen Field-Goal-Versuch zum möglichen Ausgleich an die Torlatten. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Flut an NFL-Spielen außerhalb der USA

Vier weitere NFL-Spiele stehen in den kommenden Wochen außerhalb der USA an: Ebenfalls in London stehen sich die Green Bay Packers und die New York Giants (9. Oktober/Tottenham Hotspur Stadium) sowie die Jacksonville Jaguars und die Denver Broncos (20. Oktober/Wembley) gegenüber. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Am 13. November wiederum treffen die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Ikone Tom Brady in München auf die Seattle Seahawks, am 21. November spielen in Mexiko-Stadt die Arizona Cardinals gegen die San Francisco 49ers. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

