Großer Kampf, kein Ertrag: Zweite Heimpleite für Schalke

Während Schalke nur ein Punkt von einem Abstiegsplatz trennt, feierten die Augsburger erstmals in der Vereinsgeschichte vier Siege in den ersten acht Spieltagen und kletterten auf Platz zehn. Es war erst der dritte Dreier der Schwaben in 21 Bundesligaduellen.

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen vertraute nach den 1:0-Siegen in Bremen und gegen den FC Bayern zum dritten Mal in Folge auf dieselbe Startelf. Schalke-Coach Frank Kramer wechselte gegenüber dem 0:1 im Revierderby in Dortmund zweimal: Linksverteidiger Thomas Ouwejan rückte wieder in die Anfangsformation, und erstmals begann Polter neben Terodde.