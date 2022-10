Schalke 04 patzt in Überzahl trotz Terodde-Tor - FC Augsburg schreibt Vereins-Geschichte

Dabei blieben die Königsblauen ihre Bundesliga-Tauglichkeit über weite Strecken schuldig - und sie verloren zum ersten Mal nach ihrem Wiederaufstieg zwei Partien in Folge.

Während Schalke nur ein Punkt von einem Abstiegsplatz trennt, feierten die Augsburger erstmals in der Vereinshistorie vier Siege in den ersten acht Spieltagen und kletterten auf Platz zehn. Es war erst der dritte Dreier der Schwaben in 21 Bundesligaduellen.