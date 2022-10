Anzeige

"Hummels wichtiger Faktor" - Effenberg verteidigt BVB, kritisiert Bayer und lobt Füllkrug | SPORT1-Kolumne „Der richtige Mann für den BVB“

Effenberg-Ansage: "Füllkrug muss mit zur WM!"

Stefan Effenberg

Stefan Effenberg drückt in seiner SPORT1-Kolumne auf die Bremse bei der anhaltenden Kritik am BVB. Auch Modeste nimmt er in Schutz. Mehr Sorgen bereitet ihm die Situation bei Bayer Leverkusen.

Hallo Fußball-Freunde,

nach der Niederlage in Köln kann man schon sagen, dass der BVB zu inkonstant ist - aber das sind die Bayern auch. Die haben auch viermal hintereinander nicht gewonnen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wir dürfen aber nicht immer so ins Extreme fallen. Wenn Dortmund nächste Woche das Spiel gegen den FC Bayern gewinnen sollte, sind sie schon wieder Deutscher Meister. Das ist mir zu extrem.

„Wer ist wirklich konstant in der Bundesliga?“

Die Niederlagen tun aber natürlich weh, vor allem gestern in Köln. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Wenn man die ersten 45 Minuten gesehen hat, hätten sie eigentlich den Deckel drauf machen müssen. Auch das Spiel gegen Bremen, das sie daheim verloren haben, dürfen sie nicht aus der Hand geben.

Da verstehe ich Terzic schon - aber wer ist denn schon wirklich konstant in der Bundesliga? Für mich gibt es bis jetzt keine Mannschaft.

Von daher gehören sie schon zu den besten Mannschaften, die wir in der Bundesliga haben, aber ich glaube bei Borussia Dortmund sollten wir nicht über die deutsche Meisterschaft reden. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Hummels ein wichtiger Faktor für den BVB

Nicht mit von der Partie war Mats Hummels und da wiederhole ich mich gerne: Wenn er die Fitness hat, ist er aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung für mich ein ganz wichtiger Faktor im Spiel von Borussia Dortmund und auch in der Nationalmannschaft.

Aber nichtsdestotrotz passierte diese Niederlage in Köln nicht aufgrund der Innenverteidigung, sondern weil sie in den ersten 45 Minuten die hundertprozentigen Chancen nicht reingemacht haben. Sie hätten zur Halbzeit schon mit 3:0 führen müssen.

Modeste hat gestern wieder ein Stück weit das Quäntchen Glück gefehlt. Hier muss man aber die Spielanlage der Dortmunder sehen, die ja eher auf Tempo ausgerichtet sind.

Von dieser Philosophie, die die Dortmunder in den letzten Jahren ja ausgezeichnet hat, jetzt umzuschalten, geht nicht von heute auf morgen.

Effenberg schützt Modeste: „Braucht Brustlöser“

Ich bin trotzdem der Meinung, dass sie weiter an Modeste festhalten sollten.

Er braucht so einen Brustlöser, wo er mal ein, zwei Buden in einem Spiel macht und ich glaube, dann ist er wieder frei im Kopf. Deswegen sage ich nach wie vor, er ist der richtige Mann für den BVB.

Daher habe ich auch die neue Wette mit SPORT1-Chefreporter Patrick Berger gehalten, der meint, dass Moukoko mehr Tore schießen wird als Modeste.

Er bezahlt 200 Euro, wenn er verliert - und ich 500 Euro für den guten Zweck. Ich muss Sonntag wohl besser zuhause bleiben, denn es wird immer teurer. (NEWS: Effenberg gewinnt SPORT1-Wette)

„Es ist irgendetwas kaputt gegangen“

Auch wenn ich selber gespielt habe, ist es unwahrscheinlich schwieriger zu beantworten, was in Leverkusen falsch läuft.

Was mir die größte Sorge gemacht hat, war das Pokalspiel gegen Elversberg. Dort hat Hradecky gesagt, und das ist nach wie vor in meinem Kopf, hier macht jeder so sein eigenes Ding.

Und ich glaube, da sollte man ansetzen. Warum ist es so, dass es jeder sein eigenes Ding macht? Und was ist in dieser Zeit passiert?

Es ist irgendetwas kaputt gegangen. Und das ist die Aufgabe der Verantwortlichen, das herauszufinden. Liegt es an den Spielern?

Mit Sicherheit, weil sie es nicht schaffen an die 100 Prozent zu kommen. Und wer ist dafür hauptverantwortlich? Da musst du zurück zum Trainerteam.

„Krass gefährliche“ Situation bei Bayer Leverkusen

Darüber muss man sich Gedanken machen, ob der Trainer noch die Mannschaft mit seiner Ansprache erreicht. Dieser menschliche Umgang muss hinterfragt werden.

Man kann da jetzt auch nicht hingehen und sagen, wir haben ja noch so und so viele Spieltage. Du schaffst es jetzt nicht mehr so schnell oben ranzukommen.

Du brauchst jetzt schon einen Lauf, um wieder überhaupt ans Mittefeld kommen. Und deswegen ist die Situation in Leverkusen so krass gefährlich.

Effenberg zu Füllkrug: „Muss mit zur WM“

Richtig gut läuft es hingegen für Niclas Füllkrug. Und für mich ist relativ einfach. Das Leistungsprinzip soll ja zählen. Und wenn das bei Hansi Flick so angekommen ist, dann muss Füllkrug mit zur WM, wenn er die Leistung so hält.

Auf der anderen Seite fand ich den Auftritt von Gladbach ein bisschen komisch, ich habe gedacht, sie sind eigentlich relativ stabil.

Wenn du aber nach 13 Minuten 0:3 zurückliegst, kannst du davon ausgehen, dass gar nichts funktioniert hat.

Was ich taktisch nicht so wirklich verstanden habe, warum Christoph Kramer fast schon eine falsche Neun spielt. Für mich gehört er nicht auf die 10 - aber das war sicher nicht der Hauptgrund für die Niederlage.

Bis bald,

Euer Stefan Effenberg

Stefan Effenberg hat 2001 mit dem FC Bayern die Champions League gewonnen. Mit den Bayern und Borussia Mönchengladbach wurde er zudem mehrmals Deutscher Meister und Pokalsieger. Seit Sommer 2018 gehört der 54-Jährige zum festen Experten-Team des STAHLWERK Doppelpass.

