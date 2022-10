DEL: Red Bull München stürzt Ingolstadt von Platz 1 - Eisbären Berlin siegen wieder

Vizemeister Red Bull München holt in der DEL den ERC Ingolstadt von Platz 1 runter. Jubel gibt es auch bei den Eisbären Berlin.

Vizemeister Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ERC Ingolstadt von der Spitze gestürzt. ( NEWS: Alles zur DEL )

Die Münchner siegten nach ihrem 3:4 bei Neuling Löwen Frankfurt im Topspiel gegen den zuvor dreimal in Folge siegreichen Ex-Titelträger 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

DEL: Eisbären Berlin in Erfolgsspur zurück

Wie München kehrte Titelverteidiger Eisbären Berlin nach zuvor zwei Pleiten ebenfalls wieder in die Erfolgsspur zurück. ( SERVICE: Die DEL-Tabelle )

Als Nutznießer von Münchens fünftem Erfolg in den vergangenen sechs Spielen rückten die Fishtown Pinguins Bremerhaven mit dem besten Punktquotienten an die Spitze vor. München folgt auf dem zweiten Platz drei Ränge vor Ingolstadt.

Am Tabellenende kommen die Iserlohn Roosters einfach nicht in Tritt. Beim 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) den früheren Vizemeister Grizzlys Wolfsburg gingen die Sauerländer schon zum sechsten Mal nacheinander geschlagen vom Eis, während die formstarken Gäste ihren vierten Sieg in Folge einfuhren. (Spielplan und Ergebnisse der DEL)